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Лыжница Баранова: я бегаю с лучшими спортсменками планеты. Что ещё нужно?

Лыжница Баранова: я бегаю с лучшими спортсменками планеты. Что ещё нужно?
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Российская лыжница Алёна Баранова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я задумывалась, что с моими, хоть и скромными, результатами могла бы попробовать свои силы на этапах Кубка мира. Но я считаю, что всё, что происходит, – к лучшему. Я просто приняла тот факт, что в России бегаем все мы. А это значит, что я бегаю с лучшими лыжницами планеты. Так чего же ещё нужно? Немного обидно, но сейчас у меня гораздо больше возможностей для роста. Надеюсь, что к следующему сезону мои результаты ещё вырастут и в случае нашего допуска я уверенно смогу пробиться в состав команды на Кубок мира и показать себя там.

Я не тот человек, которому в нынешнем сезоне не повезло больше всех. В нашей команде много спортсменов, которые от отстранения страдают гораздо больше. Надеюсь, что у меня всё впереди в плане международных стартов», — сказала Баранова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное интервью с Алёной Барановой на «Чемпионате»:

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