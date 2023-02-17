Лыжница Баранова: я бегаю с лучшими спортсменками планеты. Что ещё нужно?

Российская лыжница Алёна Баранова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Я задумывалась, что с моими, хоть и скромными, результатами могла бы попробовать свои силы на этапах Кубка мира. Но я считаю, что всё, что происходит, – к лучшему. Я просто приняла тот факт, что в России бегаем все мы. А это значит, что я бегаю с лучшими лыжницами планеты. Так чего же ещё нужно? Немного обидно, но сейчас у меня гораздо больше возможностей для роста. Надеюсь, что к следующему сезону мои результаты ещё вырастут и в случае нашего допуска я уверенно смогу пробиться в состав команды на Кубок мира и показать себя там.
Я не тот человек, которому в нынешнем сезоне не повезло больше всех. В нашей команде много спортсменов, которые от отстранения страдают гораздо больше. Надеюсь, что у меня всё впереди в плане международных стартов», — сказала Баранова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Читайте полное интервью с Алёной Барановой на «Чемпионате»:
- 17 февраля 2023
-
14:38
-
14:30
-
14:05
-
13:42
-
13:40
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:42
-
12:19
-
11:56
- 16 февраля 2023
-
17:04
-
13:43
-
13:12
-
09:19
-
09:14
-
08:08
- 15 февраля 2023
-
23:40
-
13:41
-
13:23
-
11:09
-
10:59
- 14 февраля 2023
-
23:40
-
15:29
-
12:38
-
00:43
-
00:21
- 13 февраля 2023
-
22:37
-
21:00
-
19:26
-
17:45
-
15:23
-
13:17
-
12:52
- 12 февраля 2023
-
23:17