«Порой хочется кого-то палкой ударить». Российская лыжница пошутила о дружбе в спорте

Российская лыжница Алёна Баранова высказалась о дружбе и соперничестве с другими лыжницами из сборной России. Спортсменка рассказала, что соперничество не выходит за рамки лыжни.
«Есть ли в спорте подруги? Порой хочется кого-то палкой ударить за неуважение на трассе, особенно в спринте. Но это просто эмоции. В лыжах легко быть подругами. У меня это Катя Смирнова, с которой мы познакомились, когда она тренировалась в группе у Егора Владимировича Сорина. В нынешнем сезоне мы в разных группах, часто конкурируем друг с другом, но это никак не сказалось на нашем близком общении. Соперницы мы только на лыжне», — сказала Баранова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Читайте полное интервью с Алёной Барановой на «Чемпионате»:
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