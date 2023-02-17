«Казалось, что упаду в обморок». Шиффрин — о рекордной медали ЧМ по горнолыжному спорту
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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин поделилась эмоциями от победы в гигантском слаломе на чемпионате мира — 2023 по горнолыжному спорту и завоевания рекордной медали турнира.
«Это невероятно. Я так нервничала! Мне казалось, что я схожу с ума и вот-вот упаду в обморок. В последние дни уровень стресса был действительно высок. Мне было невероятно сложно сохранять концентрацию и бороться на высочайшем уровне», — приводит слова Шиффрин CNN.
Напомним, золотая медаль в гигантском слаломе стала для Шиффрин седьмой на чемпионатах мира. Всего американская спортсменка завоевала 13 медалей мировых первенств. Таким образом, Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей в современной истории чемпионатов мира.
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