«Казалось, что упаду в обморок». Шиффрин — о рекордной медали ЧМ по горнолыжному спорту

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин поделилась эмоциями от победы в гигантском слаломе на чемпионате мира — 2023 по горнолыжному спорту и завоевания рекордной медали турнира.



«Это невероятно. Я так нервничала! Мне казалось, что я схожу с ума и вот-вот упаду в обморок. В последние дни уровень стресса был действительно высок. Мне было невероятно сложно сохранять концентрацию и бороться на высочайшем уровне», — приводит слова Шиффрин CNN.



Напомним, золотая медаль в гигантском слаломе стала для Шиффрин седьмой на чемпионатах мира. Всего американская спортсменка завоевала 13 медалей мировых первенств. Таким образом, Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей в современной истории чемпионатов мира.

Новость по теме Микаэла Шиффрин установила рекорд по количеству медалей на ЧМ по горнолыжному спорту