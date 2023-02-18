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Петтер Нортуг занял пятое место в гонке на 50 км, входящей в серию Ski Classics

Петтер Нортуг занял пятое место в гонке на 50 км, входящей в серию Ski Classics
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг занял пятое место в 50-километровой гонке Гронклитт Критериум (Швеция), входящей в серию Ski Classics.

Победителем гонки стал шведский лыжник Эмиль Перссон. В тройку также вошли Макс Новак (Швеция) и Стиан Хёльгорд (Норвегия). Четвёртым стал французский лыжник Тома Жоли.

Стоит отметить, что перед этим сезоном Петтер Нортуг начал целенаправленную подготовку к соревнованиям на дальних дистанциях со своей собственной специально подобранной для этого командой. Неделю назад он также участвовал в легендарном классическом марафоне «Марчалонга» на 70 км, проходящем в Италии в рамках серии Ski Classics. По итогам гонки он занял 36-е место.

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