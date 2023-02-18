Кильде: никогда не достигну уровня Шиффрин. Мне нравится быть в её тени
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Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде высказался о соперничестве со своей девушкой, американской горнолыжницей Микаэлой Шиффрин.
«Я никогда не достигну её уровня, и я прекрасно это понимаю. Мне нравится быть в её тени. Я должен это признать. В жизни есть вещи поважнее горных лыж. Важно, что мы вместе смотрим на вещи позитивно», — приводит слова Кильде NTB.
Напомним, ранее Шиффрин выиграла гигантский слалом на чемпионате мира — 2023 по горнолыжному спорту. Эта золотая медаль в гигантском слаломе стала для Шиффрин седьмой на чемпионатах мира. Всего американская спортсменка завоевала 13 медалей мировых первенств. Таким образом, Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей в современной истории чемпионатов мира.
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