Канадка Лоренс Сен-Жермен завоевала золото ЧМ в слаломе, Микаэла Шиффрин — вторая

Канадская горнолыжница Лоренс Сен-Жермен завоевала золотую медаль в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция). Турнир продлится до 5 марта.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Слалом. Женщины.

1. Лоренс Сен-Жермен (Канада) – 1.43,15.

2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,57.

3. Лена Дюрр (Германия) – 0,69.

4. Мина Фюрст Хольтманн (Норвегия) – 0,71.

5. Петра Влгова (Словакия) – 0,85.

6. Алине Даниот (Швейцария) – 0,97.

7. Сара Хектор (Швеция) – 1,12.

Напомним, ранее Микаэла Шиффрин выиграла гигантский слалом. Это медаль стала для неё 13-й на чемпионатах мира. Благодаря этой победе Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей в современной истории турнира.