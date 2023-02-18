Канадка Лоренс Сен-Жермен завоевала золото ЧМ в слаломе, Микаэла Шиффрин — вторая
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Канадская горнолыжница Лоренс Сен-Жермен завоевала золотую медаль в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция). Турнир продлится до 5 марта.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Слалом. Женщины.
1. Лоренс Сен-Жермен (Канада) – 1.43,15.
2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,57.
3. Лена Дюрр (Германия) – 0,69.
4. Мина Фюрст Хольтманн (Норвегия) – 0,71.
5. Петра Влгова (Словакия) – 0,85.
6. Алине Даниот (Швейцария) – 0,97.
7. Сара Хектор (Швеция) – 1,12.
Напомним, ранее Микаэла Шиффрин выиграла гигантский слалом. Это медаль стала для неё 13-й на чемпионатах мира. Благодаря этой победе Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей в современной истории турнира.
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