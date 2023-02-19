Канадка Сен-Жермен — о победе в слаломе над Шиффрин: не поверила, что это возможно

Канадская горнолыжница Лоренс Сен-Жермен прокомментировала победу в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция).
«Честно говоря, я не особо следила за спуском Шиффрин. Я просто готовилась. Это мой первый подиум, поэтому я не знала, куда идти и что делать. Я мечтала о победе, хотела этого, и знала, что благодаря тренировкам могу преуспеть. Но я этого не ожидала. Взглянув на табло и увидев своё имя на первой строчке, я не поверила, что это возможно.
Я просто хотела по-настоящему атаковать. Немного ошиблась наверху, но решила, что всё равно должна выложиться на 100%. Это прекрасное достижение для Канады. Думаю, мы больше не можем называть себя аутсайдерами в горнолыжном спорте. И я очень рада, что могу внести свой вклад», — приводит слова Сен-Жермен AP News.
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