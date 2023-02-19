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Шиффрин: Сен-Жермен и вся канадская команда заслуживают того, чтобы их чествовали

Шиффрин: Сен-Жермен и вся канадская команда заслуживают того, чтобы их чествовали
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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин высказалась о втором месте в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту и поделилась мнением о выступлении победительницы соревнования канадки Лоренс Сен-Жермен.

«Надеюсь, что Лоренс получит то внимание, которого заслуживает. Это её личный трофей, её собственный титул. Такое невероятное выступление! Лоренс и вся канадская команда заслуживают того, чтобы из чествовали.

На этом турнире у меня были и взлёты, и падения. Я точно не могу сказать, что чувствую, завершая турнир с ещё одной медалью. Здесь я получила массу самых разных эмоций, и я благодарна за всё», — приводит слова Шиффрин AP News.

Напомним, ранее Микаэла Шиффрин выиграла гигантский слалом. Это медаль стала для неё 13-й на чемпионатах мира. Благодаря этой победе Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей в современной истории турнира.

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