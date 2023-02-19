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Австрия впервые за 36 лет осталась без золотых медалей на ЧМ по горнолыжному спорту

Австрия впервые за 36 лет осталась без золотых медалей на ЧМ по горнолыжному спорту
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Во Франции завершился чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года. Соревнования проходили на курортах Куршевель и Мерибель с 5 по 19 февраля.

Сборная Австрии по горнолыжному спорту не смогла завоевать ни одной золотой медали впервые с 1987 года. Тогда чемпионат мира проходил на швейцарском курорте Кран-Монтана, и сборная Австрии второй год подряд осталась без побед, закончив чемпионат с тремя серебряными и одной бронзовой медалью. На последующих чемпионатах мира австрийцы выигрывали как минимум одно золото.

На чемпионате мира — 2023 сборная Австрии завоевала в общей сложности семь наград. На счету австрийцев три серебряных медали: в комбинации и параллельном слаломе у мужчин и в скоростном спуске у женщин. Также сборная Австрии завоевала четыре бронзовых награды: в гигантском слаломе и комбинации у мужчин и в супергиганте и комбинации у женщин.

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Источник: «Чемпионат»

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