Квятковский и Мики выиграли параллельный гигантский слалом на ЧМ по фристайлу и сноуборду
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На чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в Бакуриани (Грузия) завершились соревнования в параллельном гигантском слаломе. Победу среди мужчин одержал польский атлет Оскар Квятковский. У женщин лучшей стала представительница Японии Цубаки Мики.
Квятковский оказался сильнее швейцарца Дарио Кавицеля. Бронзу завоевал представитель Австрии Александер Пайер. Мики расправилась с Даниэлой Ульбинг из Австрии, а третье место заняла полька Александра Круль.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит с 19 февраля по 5 марта. На соревнованиях должно быть разыграно 30 комплектов медалей (по шесть среди мужчин и женщин в сноуборде, по семь у мужчин и женщин во фристайле и четыре в смешанных командных дисциплинах).
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