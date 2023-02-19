Сборная США выиграла командные соревнования по акробатике на ЧМ по фристайлу

В Бакуриани (Грузия) стартовал чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2023 года. Сборная США стала победителем командных соревнований по акробатике.

Сборная США, которую представляли Эшли Колдуэлл, Крис Лайллис и Куинн Делинджер, набрала 331,37 балла и уверенно выиграла соревнования. Второе место досталось команде Китая, которая полностью обновила состав по сравнению с Олимпиадой-2022, бронзовые медали завоевала команда Украины.

Сборная США является действующим олимпийским чемпионом в командных соревнованиях по акробатике. Второе место тогда также досталось китайским спортсменам, третьими были канадцы.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит с 19 февраля по 5 марта на грузинском горном курорте Бакуриани.