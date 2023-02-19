Сборная США выиграла командные соревнования по акробатике на ЧМ по фристайлу
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В Бакуриани (Грузия) стартовал чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2023 года. Сборная США стала победителем командных соревнований по акробатике.
Сборная США, которую представляли Эшли Колдуэлл, Крис Лайллис и Куинн Делинджер, набрала 331,37 балла и уверенно выиграла соревнования. Второе место досталось команде Китая, которая полностью обновила состав по сравнению с Олимпиадой-2022, бронзовые медали завоевала команда Украины.
Сборная США является действующим олимпийским чемпионом в командных соревнованиях по акробатике. Второе место тогда также досталось китайским спортсменам, третьими были канадцы.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит с 19 февраля по 5 марта на грузинском горном курорте Бакуриани.
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