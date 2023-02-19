Эй Джей Гиннис принёс Греции первую медаль ЧМ по горнолыжному спорту в истории

Во Франции завершился чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года. Соревнования проходили на курортах Куршевель и Мерибель с 5 по 19 февраля.



В последний соревновательный день состоялся мужской слалом. Победителем стал норвежец Хенрик Кристофферсен, серебряную медаль завоевал представитель Греции Эй Джей Гиннис. Эта медаль стала первой для Греции на чемпионатах мира по горнолыжному спорту. Бронза досталась итальянцу Алексу Винатцеру.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Куршевель (Франция)

Слалом. Мужчины

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.39,5

2. Эй Джей Гиннис (Греция) +0,20

3. Алекс Винатцер (Италия) +0,38

Напомним, что международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от международных стартов в прошлом сезоне. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.