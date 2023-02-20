У призёра Олимпийских игр Александра Панжинского родился сын

В семье серебряного призёра Олимпиады 2010 года в индивидуальном спринте лыжника Александра Панжинского родился третий сын.

«Друзья, сегодня, 19 февраля 2023 года, в 21:55 на свет появился Фёдор Александрович Панжинский. Вес – 4100, рост – 55. А мы с Аней стали многодетными лыжными родителями», — приводит слова Панжинского телеграм-канал Lizzerin.

Это уже третий ребёнок в семье Панжинского. В июне 2018 года у Александра и Анны родился сын Артём, в феврале 2021 года на свет появился Михаил.

Помимо серебряной медали Олимпиады в Ванкувере (Канада), в активе Панжинского есть бронза чемпионата мира. На чемпионате мира 2011 года, который проходил в Хольменколлене (Норвегия), Панжинский стал третьим в командном спринте.