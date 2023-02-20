Фрида Карлссон рассказала, почему часто теряет сознание после финиша

Победительница многодневки «Тур де Ски» шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о своём стремлении к победе, которое часто приводит к потере сознания после финиша. Однажды спортсменка даже финишировала со сломанной рукой.
«Я не думаю, что это совпадение. Я изучила немного эти случаи, но чётких ответов пока не нашла.
Я всегда стремлюсь к победе. В гонке на 10 км на Олимпиаде в Пекине я переоценила себя и работала слишком активно, и мне пришлось за это заплатить. Моё тело было истощено после гонки. На самом деле это немного испортило Олимпиаду. После Олимпиады мне пришлось очень долго с этим бороться. Мне было очень тяжело справиться. Организм подсознательно жал на тормоз и не хотел работать. Но теперь после тренировок моё тело знает, что всё идет хорошо.
Поменяла ли я своё отношение к этому? Позавчера я совершенно вымоталась после тренировки, всё осталось таким же», — приводит слова Карлссон VG.
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