Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов: хотелось бы пробежать все гонки на турнире «Чемпионские высоты»

Сергей Устюгов: хотелось бы пробежать все гонки на турнире «Чемпионские высоты»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что хотел бы принять участие во всех гонках, входящих в программу Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты».

«Хотелось бы пробежать все гонки. Посмотрим, как пойдёт», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Напомним, «Чемпионские высоты» пройдут с 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область). Программа соревнований будет идентична чемпионату мира – 2023 в словенской Планице, от участия в котором отечественные лыжники отстранены. Начнётся турнир 23 февраля с классического спринта, затем будут скиатлон, командный спринт, гонки с раздельного старта, эстафеты и масс-старты.

С 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам.

Новость по теме
«Матч ТВ» покажет «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023