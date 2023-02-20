Сергей Устюгов: хотелось бы пробежать все гонки на турнире «Чемпионские высоты»

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что хотел бы принять участие во всех гонках, входящих в программу Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты».



«Хотелось бы пробежать все гонки. Посмотрим, как пойдёт», — приводит слова Устюгова ТАСС.



Напомним, «Чемпионские высоты» пройдут с 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область). Программа соревнований будет идентична чемпионату мира – 2023 в словенской Планице, от участия в котором отечественные лыжники отстранены. Начнётся турнир 23 февраля с классического спринта, затем будут скиатлон, командный спринт, гонки с раздельного старта, эстафеты и масс-старты.



С 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам.