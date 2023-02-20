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Экс-менеджер сборной Норвегии рассказал, почему Карлссон не достичь высот Бьорген и Йохауг

Экс-менеджер сборной Норвегии рассказал, почему Карлссон не достичь высот Бьорген и Йохауг
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Бывший менеджер сборной Норвегии Видар Лёфшус поделился мнением о проблемах шведской лыжницы Фриды Карлссон.

«Есть вещи, которые убеждают меня в том, что Фрида не станет абсолютной королевой лыж, как Марит Бьорген или Терезе Йохауг. Мне жаль Фриду, потому что у неё бывают тяжёлые периоды. Я понятия не имею, что происходит с ней сейчас, но ранее у неё наблюдались периоды дефицита питательных веществ. Возможно, у неё нет полного контроля над этой проблемой. Из-за этого она становится нестабильной и хрупкой.

Фрида по-настоящему талантлива, она упорно работала много лет. Надеюсь, она сможет доминировать в этом спорте долгие годы. Если она справится со своими проблемами, то преуспеет в этом. Надеюсь, у Фриды всё получится», — приводит слова Лёфшуса Dagbladet.

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