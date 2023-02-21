Лыжница Грухвина: работу с Бородавко оцениваю на 8 из 10

Победительница летнего чемпионата мира и призёр молодёжного чемпионата мира 23-летняя Анна Грухвина оценила сотрудничество с Юрием Бородавко, под руководством которого тренировалась до сезона-2022/2023.
С текущего сезона Грухвина занимается под руководством Андрея Нутрихина.
«Очень много разговоров ходит вокруг подготовки у Бородавко. Но Юрий Викторович — очень профессиональный тренер. Если он видит, что спортсмен уже не вывозит, подойдёт, поговорит и сбавит тренировку.
Насколько Бородавко помог мне стать сильнее? Думаю, тут совокупность всего. У меня была возможность потренироваться у него, посмотреть, как работают лидеры мировых лыж. Это большой опыт во всех планах. Я взяла многое для себя, поняла, что конкретно мне нужно на будущее. Я поставлю 8 из 10.
Не знаю причины ухода из группы Бородавко. Могу только сказать, что так сложилось. Результаты, конечно, решают. Конкретно мне где-то хотелось пробежать лучше, но по каким-то причинам не получилось. Хотя чемпионат России я пробежала неплохо. О том, почему так случилось, что я не продолжила тренироваться у него, сказать всё же не могу. Всё решают тренеры и Елена Валерьевна Вяльбе», — приводит слова Грухвиной Sport24.
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