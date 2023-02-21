В сборной Норвегии прокомментировали спринтерский круг на ЧМ в Планице

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен высказался о сложности трассы на чемпионате мира, который пройдёт в Планице (Словения), после тренировки спринтерской группы утром 20 февраля.

«Это технически сложная трасса. Достаточно только посмотреть на количество поворотов. Когда дело доходит до конца, невозможно сильно отстать.



Спортсмены сразу после выхода со стадиона спускаются в самую низкую точку трассы, затем их ждёт длинный подъём на холм, прежде чем они снова спустятся к подкове. И если вы не лидируете внизу, то вам придётся атаковать до самой вершины холма», — приводит слова Монсена Dagbladet.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 пройдёт с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).