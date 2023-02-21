Степанова: русские играют там, где влияет бизнес. Когда забивает Овечкин, болеют так же
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Вероника Степанова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Вынуждена повториться: решение не допустить нас к международному спорту и незаконно, и откровенно глупо. Когда я говорю «незаконно», я имею в виду последние данные экспертов МОК. «Глупо», потому что я не могу понять, чего пытаются добиться сторонники этого решения.
В тех видах спорта, где бизнес-интересы имеют большее влияние, таких как теннис, UFC, профессиональные лиги США и так далее, русские продолжают играть. И когда Овечкин забивает или побеждает Даниил Медведев, мы болеем за них так же сильно, как и раньше, потому что они русские», — цитирует Степанову Aftonbladet.
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