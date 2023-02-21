Степанова ответила шведкам, заявившим о бойкоте соревнований в случае допуска россиян

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Вероника Степанова отреагировала на высказывания шведских спортсменок Линн Сван и Майи Дальквист, готовых бойкотировать соревнования FIS в случае допуска на них российских атлетов.
«Я ожидаю, что те, кто планирует бойкотировать соревнования из-за меня и моих товарищей по команде, свяжутся со мной напрямую, чтобы рассеять тот туман непонимания, который всегда создают СМИ своими интерпретациями слов и событий. Если мы по-прежнему не можем договориться о принципиальных вещах, то бойкотировать — их личное решение. Меня это устраивает, и я не собираюсь никого бойкотировать», — цитирует Степанову Aftonbladet.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о намерении рассмотреть допуск к международным стартам спортсменов из России, которые придерживаются Олимпийской хартии, то есть не поддерживали военную спецоперацию на Украине.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.
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