Крамер — о Ступак: нельзя показывать пальцем на россиянку за её тренировки в Тоблахе

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, ныне работающий в сборной Италии немецкий специалист Маркус Крамер высказался о тренировках российской спортсменки Юлии Ступак на трассах Кубка мира в (Тоблахе).
«Я не понимаю, почему все так злятся. Да, Ступак была в Тоблахе на тренировке. Я не видел её в нагруднике на трассе, но видел на туристических дорогах. У неё есть виза, она может путешествовать и хотела тренироваться. Нельзя показывать пальцем на россиянку за то, что она тренировалась в Тоблахе. Что плохого в том, что она там? Не понимаю, почему так много людей указывало на неё пальцем», — цитирует Крамера Dagbladet.
Напомним, против тренировок Ступак на трассах Тоблаха выступали многие лыжницы, в том числе шведки Эмма Рибом и Линн Сван.
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