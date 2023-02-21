Крамер обратился к спортсменам, которые выступили против тренировок Ступак в Тоблахе
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, ныне работающий в сборной Италии немецкий специалист Маркус Крамер поделился мыслями о тренировках российской спортсменки Юлии Ступак на трассах Кубка мира в Тоблахе. Он обратился к лыжникам, выступившим против занятий Ступак в Италии.
«Спортсменам, которые жаловались на тренировки в Тоблахе, лучше самим поговорить со Ступак. Они должны спросить её… Почему они не поговорили с россиянкой? Она не участвует в спецоперации (формулировка изменена в связи с требованиями на территории РФ).
Об этом нельзя говорить по телевизору. Это могло закончиться тем, что оказало на россиян сильное давление. Мне грустно, что ситуация такова», — приводит слова Крамера Dagbladet
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