Крамер обратился к спортсменам, которые выступили против тренировок Ступак в Тоблахе

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, ныне работающий в сборной Италии немецкий специалист Маркус Крамер поделился мыслями о тренировках российской спортсменки Юлии Ступак на трассах Кубка мира в Тоблахе. Он обратился к лыжникам, выступившим против занятий Ступак в Италии.

«Спортсменам, которые жаловались на тренировки в Тоблахе, лучше самим поговорить со Ступак. Они должны спросить её… Почему они не поговорили с россиянкой? Она не участвует в спецоперации (формулировка изменена в связи с требованиями на территории РФ).

Об этом нельзя говорить по телевизору. Это могло закончиться тем, что оказало на россиян сильное давление. Мне грустно, что ситуация такова», — приводит слова Крамера Dagbladet