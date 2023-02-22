Микаэла Шиффрин отметила окончание чемпионата мира шампанским. Видео

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин отметила окончание чемпионата мира Мерибеле (Франция) шампанским. Сначала семикратная чемпионка мира полила шампанским, приветствовавших её болельщиков, а затем выпила прямо из бутылки и отправилась обниматься с друзьями.
На чемпионате мира – 2023 Шиффрин завоевала только одно золото, впервые в карьере став чемпионкой мира в гигантском слаломе. Также на её счету в Мерибеле два серебра – в супергиганте и в слаломе. В слаломе Микаэла уверенно после первой попытки, но во второй допустила грубую ошибку и показала только 29-е время. Однако большого запаса после первой попытки хватило Шиффрин, чтобы стать второй. Ранее американка побеждала в слаломе на четырёх чемпионатах мира подряд (слалом — 2013, 2015, 2017, 2019).
Напомним, что в сезоне-2022/2023 Шиффрин смогла покорить уникальное достижение – стала рекордсменкой по количеству выигранных этапов Кубка мира (85) среди женщин.
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