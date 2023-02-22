В сборной Швеции рассказали о странностях, происходящих в их лагере

Сборная Швеции по лыжным гонкам на время чемпионата мира 2023 года, который пройдёт с 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения), расположилась на окраине небольшой австрийской деревни Унтерферлах на границе со Словенией. Сразу несколько представителей команды рассказали о том, что в лагере происходят странные вещи.

«Сейчас это место идеально для нас, но мне трудно понять тех, кто живёт здесь весь год. Вчера я пробежал мимо дома, где на дороге было вывешено несколько объявлений о розыске. Это было немного странно», — приводит слова спринтера Маркуса Грате Expressen.

«Происходят загадочные вещи. Немного сомнительные вещи. Просто спросите нашего физиотерапевта. Я встретила его вчера, когда была на пробежке. Он видел, как кто-то выпрыгнул из грузовика, но когда подошёл туда, там уже никого не было. Он действительно испугался. После такого ты начинаешь думать о призраках, и эти мысли начинают преследовать», — рассказала Майя Дальквист.

«Вчера во время пробежки ребята нашли куклу вуду. Так что да, это немного жутковато», — добавил тренер команды Андерс Бистрём.