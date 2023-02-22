Хальфварссон поддержал слова Кершоу о форме сборной Норвегии
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Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон согласился с чемпионом мира канадцем Девоном Кершоу, который в своём подкасте FasterSkier раскритиковал внешний вид экипировки норвежской команды, заявив, что спортсмены «выглядят как дерьмо», а форма похожа на издёвку со стороны производителя.
«Мне тоже не нравится форма норвежцев. На самом деле я не думаю, что она хорошая. На мой взгляд, были сезоны, когда в Норвегии форма была получше, но они, вероятно, сделали всё, что могли», — приводит слова Хальфварссона Nettavisen.
Экипировка сборной Норвегии на текущий сезон разработана шведской компанией Craft.
Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023 пройдёт с 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения).
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