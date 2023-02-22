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Андреас Проммеггер стал самым возрастным чемпионом мира в видах спорта на снегу

Представитель Австрии Андреас Проммеггер стал самым возрастным спортсменом, завоевавшим золото чемпионата мира в зимних видах спорта, проходящих на снегу. Накануне 42-летний сноубордист одержали победу в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в Бакуриани (Грузия).

В финале за золото Проммеггер опередил 26-летнего соотечественника Арвида Аунера на 0,44 секунды.

«Я не ожидал такого результата сегодня. Верил в это, но не ожидал», — приводит слова Проммеггера NBC.

Ранее самой возрастной чемпионкой мира в личной дисциплине сноуборда была соотечественница Проммеггера — Клаудия Риглер, выигравшая параллельный гигантский слалом на чемпионате мира – 2015 в возрасте 41 года.

Самым возрастным олимпийским чемпионом в зимних видах спорта по-прежнему является итальянский лыжник Маурилио Де Зольт, завоевавший золото в эстафете в 43 года.