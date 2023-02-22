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«Сплошные норвежцы». Призёр Олимпиады рассказала, почему не смотрит Кубок мира по лыжам

«Сплошные норвежцы». Призёр Олимпиады рассказала, почему не смотрит Кубок мира по лыжам
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Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова, которая вернулась в лыжные гонки после рождения ребёнка, рассказала, почему не смотрит гонки Кубка мира – 2022/2023, от участия в котором отечественные спортсмены отстранены.

«Я стараюсь не читать новости, потому что это отнимает время и энергию, которая для спортсменов очень важна. Зачем следить за тем, что просто неинтересно? Когда ты заранее знаешь, что у мальчиков в топ-10 сплошные норвежцы, которых изредка кто-то разбавляет. Это неинтересно. Пусть они бегают, а мы будем следить за нашими стартами – Кубком России, молодёжными и юниорскими соревнованиями», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное интервью с Анастасией Кулешовой на «Чемпионате».

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