«Там на любительском уровне». Лыжница сравнила организацию стартов в России и за рубежом

Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова, которая вернулась в лыжные гонки после рождения ребёнка, сравнила организацию соревнований в России и за рубежом.
«В России старты всегда хорошо организованы. Есть некоторые места, где чуть похуже, есть жёсткие правила, которых нет даже на Кубке мира, но условия одинаковы для всех. У нас всегда хорошо и ответственно относятся к проведению соревнований. С учётом своего международного опыта я вообще могу утверждать, что в России в плане организации всё идеально. За границей это в большинстве своём на любительском уровне – где-то посерьёзнее, но в целом не очень. Так что нашим организаторам честь и хвала», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте полное интервью с Анастасией Кулешовой на «Чемпионате».
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