Лыжница Кулешова: когда смотрела Олимпиаду, внутри шевельнулись невоплощённые амбиции

Призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира Анастасия Кулешова рассказала, почему из-за рождения ребёнка сознательно пропустила Игры-2022.

«Пропуск Олимпиады – это абсолютное верное решение, я ни о чём не жалею. Те первые два года, которые я провела с дочкой, те самые важные два года, которые любая молодая мама должна, просто обязана, на мой взгляд, проводить со своим ребёнком, я была рядом с ней. Видела, как она растёт, какначинает говорить, делать первые шаги. Я её растила, и мне это было настолько в кайф, что я просто наслаждалась этим. Вставала на лыжи, когда у меня было на это время. Меня никто из-под палки не гнал на сборы.

Когда смотрела Олимпиаду в Пекине, внутри шевельнулись невоплощённые в жизнь амбиции. Было такое, да. Но на Играх выступали мои подруги, за которых я болела с искренним сердцем! Это чистая правда. Ещё раз, оглядываясь назад, я понимаю, что два первых года моего ребёнка мне невозможно было бы вернуть, а на Олимпиаду я ещё смогу съездить. Для меня семья всегда на первом месте, всё остальное второстепенно», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное интервью с Анастасией Кулешовой на «Чемпионате».