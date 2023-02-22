«Раньше я могла где-то схалявить». Призёр Олимпиады Кулешова – о подходе к тренировкам

Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова, которая вернулась в лыжные гонки после рождения ребёнка, рассказала, как это важное в жизни любой женщины событие повлияло на её отношение к спорту.

«Рождение ребёнка очень сильно поменяло моё отношение к спорту. Сейчас, когда я выхожу на тренировки, то думаю о том, как бы мне эффективнее поработать, чтобы время, проведённое не с ребёнком, в дальнейшем пошло мне на пользу. Я стала больше ценить тренировочное время. Если раньше я могла где-то схалявить, то сейчас понимаю, что трачу не просто своё время, а время, которое могла бы провести с дочкой, а не на сборах», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное интервью с Анастасией Кулешовой на «Чемпионате».