Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Расписание

С 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область) пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди мужчин и женщин «Чемпионские высоты».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований. Отметим, что в те же дни на чемпионате мира в Планице, от участия в котором отстранены российские лыжники, будут проходить аналогичные гонки.
Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты»
23 февраля, четверг
9:30. Спринт, 1,4 км. Классический стиль. Женщины, мужчины. Квалификация.
11:30. Спринт, 1,4 км. Классический стиль. Женщины, мужчины. Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.
24 февраля, пятница
11:00. Скиатлон, 30 км. Мужчины.
25 февраля, суббота
11:00. Скиатлон, 15 км. Женщины.
26 февраля, воскресенье
11:00. Командный спринт. Квалификация. Женщины. Мужчины.
13:30. Командный спринт. Финал. Женщины. Мужчины.
28 февраля, вторник
11:00. Индивидуальная гонка с раздельного старта, 10 км. Свободный стиль. Женщины.
1 марта, среда
11:00. Индивидуальная гонка с раздельного старта, 15 км. Свободный стиль. Мужчины.
2 марта, четверг
11:00. Эстафета, 4×5 км. Женщины.
3 марта, пятница
11:00. Эстафета, 4×10 км. Мужчины.
4 марта, суббота
10:00. Масс-старт, 30 км. Классический стиль. Женщины.
5 марта, воскресенье
10:00. Масс-старт, 50 км. Классический стиль. Мужчины.
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