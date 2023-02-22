Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Расписание

С 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область) пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди мужчин и женщин «Чемпионские высоты».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований. Отметим, что в те же дни на чемпионате мира в Планице, от участия в котором отстранены российские лыжники, будут проходить аналогичные гонки.

Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты»

23 февраля, четверг

9:30. Спринт, 1,4 км. Классический стиль. Женщины, мужчины. Квалификация.

11:30. Спринт, 1,4 км. Классический стиль. Женщины, мужчины. Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.

24 февраля, пятница

11:00. Скиатлон, 30 км. Мужчины.

25 февраля, суббота

11:00. Скиатлон, 15 км. Женщины.

26 февраля, воскресенье

11:00. Командный спринт. Квалификация. Женщины. Мужчины.

13:30. Командный спринт. Финал. Женщины. Мужчины.

28 февраля, вторник

11:00. Индивидуальная гонка с раздельного старта, 10 км. Свободный стиль. Женщины.

1 марта, среда

11:00. Индивидуальная гонка с раздельного старта, 15 км. Свободный стиль. Мужчины.

2 марта, четверг

11:00. Эстафета, 4×5 км. Женщины.

3 марта, пятница

11:00. Эстафета, 4×10 км. Мужчины.

4 марта, суббота

10:00. Масс-старт, 30 км. Классический стиль. Женщины.

5 марта, воскресенье

10:00. Масс-старт, 50 км. Классический стиль. Мужчины.