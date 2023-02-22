47-летняя лыжница из Бразилии выиграла квалификационную гонку на 5 км на ЧМ в Планице
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В Планице (Словения) стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам. 47-летняя Жаклин Моурао из Бразилии стала победителем гонки на 5 км свободным стилем в рамках квалификации дистанционных гонок чемпионата мира.
Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023. Планица (Словения)
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Квалификация
1. Жаклин Моурао (Бразилия) — 14.42,0
2. Луция Медья (Словения) — отставание +7,0
3. Гийа Бьёрнсдоуттир (Исландия) +34,4
4. Энхтуул Ариунсанаа (Монголия) +40,9
5. Ева Дайните (Литва) +52,5
Для Моурао это уже восьмой чемпионат мира по лыжным гонкам, также она является участницей пяти Олимпиад.
Кроме того, Моурао в качестве биатлонистки принимала участие в двух чемпионатах мира и одной Олимпиаде.
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