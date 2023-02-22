47-летняя лыжница из Бразилии выиграла квалификационную гонку на 5 км на ЧМ в Планице

В Планице (Словения) стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам. 47-летняя Жаклин Моурао из Бразилии стала победителем гонки на 5 км свободным стилем в рамках квалификации дистанционных гонок чемпионата мира.

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023. Планица (Словения)

Женщины. 5 км. Свободный стиль. Квалификация

1. Жаклин Моурао (Бразилия) — 14.42,0

2. Луция Медья (Словения) — отставание +7,0

3. Гийа Бьёрнсдоуттир (Исландия) +34,4

4. Энхтуул Ариунсанаа (Монголия) +40,9

5. Ева Дайните (Литва) +52,5

Для Моурао это уже восьмой чемпионат мира по лыжным гонкам, также она является участницей пяти Олимпиад.

Кроме того, Моурао в качестве биатлонистки принимала участие в двух чемпионатах мира и одной Олимпиаде.