Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

47-летняя лыжница из Бразилии выиграла квалификационную гонку на 5 км на ЧМ в Планице

47-летняя лыжница из Бразилии выиграла квалификационную гонку на 5 км на ЧМ в Планице
Аудио-версия:
Комментарии

В Планице (Словения) стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам. 47-летняя Жаклин Моурао из Бразилии стала победителем гонки на 5 км свободным стилем в рамках квалификации дистанционных гонок чемпионата мира.

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023. Планица (Словения)
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Квалификация

1. Жаклин Моурао (Бразилия) — 14.42,0
2. Луция Медья (Словения) — отставание +7,0
3. Гийа Бьёрнсдоуттир (Исландия) +34,4
4. Энхтуул Ариунсанаа (Монголия) +40,9
5. Ева Дайните (Литва) +52,5

Для Моурао это уже восьмой чемпионат мира по лыжным гонкам, также она является участницей пяти Олимпиад.

Кроме того, Моурао в качестве биатлонистки принимала участие в двух чемпионатах мира и одной Олимпиаде.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Квалификация
22 февраля 2023, среда. 14:00 МСК
Окончено
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023