Бородавко: «Чемпионские высоты» — знаковое событие, все должны проявить себя

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от соревнований «Чемпионские высоты», которые пройдут в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта.

«Чемпионские высоты» – знаковое событие. В Малиновке это третий старт такого масштабного значения. Всегда здесь соревнования проходили на очень высоком уровне, к этому всё располагает и сейчас: от эмоциональной составляющей до чисто технической. Трассы здесь очень серьёзные, достаточно сложные, мирового масштаба. Подготовка тоже на самом высоком уровне.

Понятно, что на чемпионате мира более высокая мотивация, более высокая конкуренция. Но наша внутренняя конкуренция тоже не даёт спортсменам расслабиться, заставляет готовиться к каждой гонке. Даже нашим лидерам не приходится отдыхать, все должны проявить себя в полном объёме на каждой дистанции. Я уверен, болельщики увидят красивую борьбу всех лучших наших спортсменов», — приводит слова Бородавко Ski-malinovka.ru.