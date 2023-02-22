Йоханнес Клебо предсказал сложную борьбу в спринте на чемпионате мира

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо предсказал упорную борьбу в спринте, который откроет завтра, 23 февраля, чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице.

«Завтра будет тяжёлый день. Это сложная трасса. Это будет трудная борьба за золото. Последний спринт перед чемпионатом мира выиграл не я. Думаю, что Жув заинтересован в том, чтобы проехать быстро, и Пеллегрино уже участвовал в борьбе за золото в спринте раньше», — приводит слова Клебо ABC Nyheter.

Клебо выиграл личный и командный спринт на двух последних чемпионатах мира (2019 и 2021 годов), а также на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов.

В спринте в Планице Норвегию также представят Эрик Вальнес, Пол Голберг, Эвен Нортуг и Ховард Солос Теугбёль.