Олимпийская чемпионка Катарина Хенниг не выступит в индивидуальном спринте на ЧМ в Планице

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Катарина Хенниг не выступит в индивидуальном классическом спринте на чемпионате мира, который стартовал в Планице (Словения).

«Нет, я не буду бежать спринт. Хочу сосредоточиться на гонках на длинные дистанции, так что участие в спринте было бы не лучшим решением», — приводит слова Хенниг SVT.

В текущем сезоне 26-летняя Хенниг занимает седьмое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. В её активе есть победа в классическом масс-старте на 3-м этапе «Тур де Ски».

Чемпионат мира в Планице пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Индивидуальный спринт классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдёт в четверг, 23 февраля.