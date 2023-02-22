Эндрю Масгрэйв рассказал, как Йоханнес Клебо ведёт себя вне гонок

Призёр этапа Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв рассказал, каков пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо вне гонок.

«Я не очень хорошо его знаю, но он всегда очень дружелюбен в разговоре. Мы оба проживаем в Тронхейме, но я очень редко вижу его на тренировках. Он как бы занимается своими делами. Я тренируюсь с другими парнями, пока он занимается своими делами, начиная с четырёх утра, или что он там делает!» — приводит слова Масгрэйва Eurosport.com.

Ранее Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Также норвежец является лидером Кубка мира – 2022/2023.

Клебо усиленно готовится к чемпионату мира — 2023, который пройдёт в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.