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Эндрю Масгрэйв рассказал, как Йоханнес Клебо ведёт себя вне гонок

Эндрю Масгрэйв рассказал, как Йоханнес Клебо ведёт себя вне гонок
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Призёр этапа Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв рассказал, каков пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо вне гонок.

«Я не очень хорошо его знаю, но он всегда очень дружелюбен в разговоре. Мы оба проживаем в Тронхейме, но я очень редко вижу его на тренировках. Он как бы занимается своими делами. Я тренируюсь с другими парнями, пока он занимается своими делами, начиная с четырёх утра, или что он там делает!» — приводит слова Масгрэйва Eurosport.com.

Ранее Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Также норвежец является лидером Кубка мира – 2022/2023.

Клебо усиленно готовится к чемпионату мира — 2023, который пройдёт в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.

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