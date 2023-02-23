Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на «Чемпионских высотах», Ступак — третья

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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).

Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.37,7.

2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +8.3.

3. Юлия Ступак (Республика Коми) +9.6.

4. Алёна Баранова (Томская область) +10.5.

5. Анастасия Власова (Республика Коми) +10.5.

6. Екатерина Евтягина (Москва) +12.0.

7. Ольга Царёва (Республика Коми) +13.1.

8. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +13.6.

9. Вероника Степанова (Камчатский край) +14.2.

10. Анна Королёва (Беларусь) +14.7.