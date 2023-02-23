Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на «Чемпионских высотах», Ступак — третья
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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).
«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.37,7.
2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +8.3.
3. Юлия Ступак (Республика Коми) +9.6.
4. Алёна Баранова (Томская область) +10.5.
5. Анастасия Власова (Республика Коми) +10.5.
6. Екатерина Евтягина (Москва) +12.0.
7. Ольга Царёва (Республика Коми) +13.1.
8. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +13.6.
9. Вероника Степанова (Камчатский край) +14.2.
10. Анна Королёва (Беларусь) +14.7.
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