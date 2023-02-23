Ришар Жув рассказал о состоянии в преддверии спринта на ЧМ-2023 в Планице

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов французский лыжник Ришар Жув рассказал о самочувствии в преддверии спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«Подготовка к чемпионату мира прошла хорошо. В Тоблахе у меня была простуда, которая только начала проявляться. поэтому я предпочёл остановиться, чтобы не дать ей развернуться. Потом всё быстро прошло. Сейчас ощущения хорошие. Думаю, что форма оптимальная.
В Планице хорошая трасса для классического спринта. Здесь есть всё, что нужно для этой гонки. Не обязательно бегать и толкаться. Это довольно простой маршрут, но очень извилистый. Об этом важно помнить. Будет красивый спринт на красивом стадионе. Организаторы постарались», — приводит слова Жува Nordic Magazine.
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