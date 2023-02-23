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«Да, мы две идиотки». Фрида Карлссон высказалась о невероятной тренировке Линн Сван

«Да, мы две идиотки». Фрида Карлссон высказалась о невероятной тренировке Линн Сван
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Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» — 2023 шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о невероятной тренировке соотечественницы Линн Сван, которая за семь часов пробежала 100 км без палок.

«Перед этим сезоном, думаю, могла бы рассмотреть подобную штуку. Да, мы две идиотки. Голове может потребоваться довольно много времени, чтобы справиться с чем-то столь экстремальным», — приводит слова Фриды Карлссон NRK.

Обе лыжницы примут участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдёт с 22 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица. Напомним, Линн Сван в январе этого года вернулась к соревнованиям после почти двухлетнего отсутствия из-за травмы.

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