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Устюгов стал первым в квалификации спринта на «Чемпионских высотах», Большунов — третий

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл квалификацию спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.07,5.

2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,5.

3. Александр Большунов (Архангельская область) +3,6.

4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +4,7.

5. Сергей Забалуев (Санкт-Петербург) +5,3.

6. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +5,8.

7. Савелий Коростелёв (Пермский край) +6,1.

8. Артём Мальцев (Тюменская область) +6,3.

9. Ермил Вокуев (Республика Коми) +6,4.

10. Владимир Фролов (Республика Татарстан) +6,9.