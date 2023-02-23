Устюгов стал первым в квалификации спринта на «Чемпионских высотах», Большунов — третий
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Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл квалификацию спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).
«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.07,5.
2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,5.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +3,6.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +4,7.
5. Сергей Забалуев (Санкт-Петербург) +5,3.
6. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +5,8.
7. Савелий Коростелёв (Пермский край) +6,1.
8. Артём Мальцев (Тюменская область) +6,3.
9. Ермил Вокуев (Республика Коми) +6,4.
10. Владимир Фролов (Республика Татарстан) +6,9.
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