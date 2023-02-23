Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Президент FIS ответил на вопрос о будущем российских лыжников

Президент FIS ответил на вопрос о будущем российских лыжников
Комментарии

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш поделился мнением о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться, но ситуация на Украине остаётся сложной. FIS вероятно, будет следовать всем рекомендациям Международного олимпийского комитета, но всё будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации. Единственное, чего мы хотим избежать, — это раскола спортивного сообщества. Мы должны объединиться и поддержать МОК в его работе», — приводит слова Элиаша fasterskier.com.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выразил намерение вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Не жалею, что пропустила Олимпиаду». Именитая российская лыжница – о возвращении в спорт «Не жалею, что пропустила Олимпиаду». Именитая российская лыжница – о возвращении в спорт
1
0
0
0
1
0
Поделиться
Теги Лыжи •••

Источник: fasterskier.com

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023