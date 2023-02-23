Президент FIS ответил на вопрос о будущем российских лыжников

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш поделился мнением о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться, но ситуация на Украине остаётся сложной. FIS вероятно, будет следовать всем рекомендациям Международного олимпийского комитета, но всё будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации. Единственное, чего мы хотим избежать, — это раскола спортивного сообщества. Мы должны объединиться и поддержать МОК в его работе», — приводит слова Элиаша fasterskier.com.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выразил намерение вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.