«Физическая форма оставляет желать лучшего». Терезе Йохауг — о беременности

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о физической форме во время беременности.
«Надеюсь, роды пройдут удачно и без осложнений. Не терпится увидеть свою дочь. Стать мамой было моей сокровенной мечтой. Думаю, дело в том, что я сама выросла в большой семье. Я не считала наличие собственных детей чем-то само собой разумеющимся, потому что не всем это под силу. Но я задумывалась о детях и хотела однажды создать свою собственную семью.
Конечно, физическая форма оставляет желать лучшего. В моём теле происходят другие процессы, так что я осторожна с тренировками, учитывая, что скоро войду в последний триместр беременности», — приводит слова Йохауг VG.
Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
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