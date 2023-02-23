Терезе Йохауг: под конец карьеры чувствовала, что жизнь утратила разнообразие

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о проблемах, с которыми столкнулась на закате профессиональной карьеры.

«Под конец карьеры чувствовала, что жизнь утратила разнообразие. Приходилось постоянно концентрироваться на себе и своём состоянии. Страх заразиться болезнью заставил меня бояться встреч с семьёй, друзьями и бойфрендом. От многого вообще пришлось отказаться», — приводит слова Йохауг VG.

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.