Вероника Степанова не смогла пройти в полуфинал спринта на «Чемпионских высотах»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Вероника Степанова не смогла пройти в полуфинал спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область). До этого в квалификации она стала девятой.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).

Женщины. Спринт. Классический стиль. Четвертьфинал №4

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3.43,10.

2. Диана Соболева (Санкт-Петербург) +3,23.

3. Милена Габушева (Республика Коми) +4,35.

4. Вероника Степанова (Камчатский край) +14,2.

5. Александра Калашникова (Ханты-Мансийский АО) +10,88.

6. Елизавета Еремеева (Камчатский край) +20,04.

Наталья Непряева, Юлия Ступак и Анастасия Власова продолжат борьбу за медали.