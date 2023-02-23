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Вероника Степанова не смогла пройти в полуфинал спринта на «Чемпионских высотах»

Вероника Степанова не смогла пройти в полуфинал спринта на «Чемпионских высотах»
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Вероника Степанова не смогла пройти в полуфинал спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область). До этого в квалификации она стала девятой.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Женщины. Спринт. Классический стиль. Четвертьфинал №4

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3.43,10.
2. Диана Соболева (Санкт-Петербург) +3,23.
3. Милена Габушева (Республика Коми) +4,35.
4. Вероника Степанова (Камчатский край) +14,2.
5. Александра Калашникова (Ханты-Мансийский АО) +10,88.
6. Елизавета Еремеева (Камчатский край) +20,04.

Наталья Непряева, Юлия Ступак и Анастасия Власова продолжат борьбу за медали.

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