Вероника Степанова не смогла пройти в полуфинал спринта на «Чемпионских высотах»
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Вероника Степанова не смогла пройти в полуфинал спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область). До этого в квалификации она стала девятой.
«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Женщины. Спринт. Классический стиль. Четвертьфинал №4
1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3.43,10.
2. Диана Соболева (Санкт-Петербург) +3,23.
3. Милена Габушева (Республика Коми) +4,35.
4. Вероника Степанова (Камчатский край) +14,2.
5. Александра Калашникова (Ханты-Мансийский АО) +10,88.
6. Елизавета Еремеева (Камчатский край) +20,04.
Наталья Непряева, Юлия Ступак и Анастасия Власова продолжат борьбу за медали.
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