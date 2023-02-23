Рыбкин — о сломанной палке в спринте: не знаю, что делать. Куплю свечку, в церкви поставлю

Российский лыжник Владимир Рыбкин прокомментировал инцидент, произошедший в четвертьфинальном забеге спринта на «Чемпионских высотах».

«На повороте мы немного зацепились, причём я даже не понял как. Надо смотреть трансляцию. Раз — и палка уже сломана. Я смотрю, а там суета такая. Вроде бы я ничего не нарушил, но, опять же, надо смотреть, мы все шли в борьбе. Мне кажется, что никто ничего не нарушил, просто так получилось. Это спринт, нормально, что случаются завалы, поломки инвентаря.

В спринтах у меня всегда случаются какие-то неполадки? Может, в рофл тут на лбу набить «удача» (смеётся). Может, стоит в церковь ходить начать. Я не знаю. Каждый спринт что-то случается. В Заинске на студентах тоже был завал. Просто мы все вместе перекувыркнулись. До этого тоже были завалы. Не знаю, что делать. Куплю большую свечку и в церкви поставлю (смеётся). Может быть, стоит тактику поменять. Ломиться вперёд? Рассмотрю этот вариант. Я очень надеюсь, что после следующего спринта мы уже не будем разговаривать на эту тему», — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.