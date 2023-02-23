Фалеева столкнулась с Шимолиной во время полуфинала спринта на «Чемпионских высотах»
Поделиться
Российская лыжница Анастасия Фалеева столкнулась с Александрой Шимолиной во время полуфинала спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).
Анастасия Фалеева во время падения сломала обе палки, после чего выбросила их и на ходу получила новые.
«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Женщины. Спринт. Классический стиль. Полуфинал №2
1. Юлия Ступак (Республика Коми) — 3.46,33.
2. Анастасия Москаленко (Новосибирская область) +0,46.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +0,69.
4. Диана Соболева (Санкт-Петербург) +2,88.
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +7,37.
6. Александра Шимолина (Красноярский край) +10,69.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:09
-
14:09
-
14:04
-
14:02
-
13:54
-
13:49
-
13:43
-
13:41
-
13:29
-
13:25
-
13:16
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:42
-
12:29
-
12:16
-
12:12
-
11:27
-
11:17
-
10:52
-
10:35
-
10:17
-
10:15
-
09:54
-
09:48
-
09:32
-
09:00
-
00:24
- 22 февраля 2023
-
23:45
-
23:33
-
22:55
Партнерский контент