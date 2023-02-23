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Фалеева столкнулась с Шимолиной во время полуфинала спринта на «Чемпионских высотах»

Фалеева столкнулась с Шимолиной во время полуфинала спринта на «Чемпионских высотах»
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Российская лыжница Анастасия Фалеева столкнулась с Александрой Шимолиной во время полуфинала спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

Анастасия Фалеева во время падения сломала обе палки, после чего выбросила их и на ходу получила новые.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Женщины. Спринт. Классический стиль. Полуфинал №2

1. Юлия Ступак (Республика Коми) — 3.46,33.
2. Анастасия Москаленко (Новосибирская область) +0,46.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +0,69.
4. Диана Соболева (Санкт-Петербург) +2,88.
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +7,37.
6. Александра Шимолина (Красноярский край) +10,69.

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