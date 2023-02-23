Александр Большунов вышел в финал спринта на «Чемпионских высотах», став лаки-лузером
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Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в полуфинале спринта на «Чемпионских высотах» и вышел в финал соревнований как лаки-лузер. Турнир проходит с 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область).
Первым в этом заезде стал представитель Архангельской области Александр Терентьев. Вторым финишировал московский спортсмен Алексей Червоткин. Эти лыжники вышли в финал спринта напрямую.
В финале мужского спринта выступят Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Алексей Червоткин, Александр Большунов и Иван Горубнов, также прошедший в эту стадию соревнований как лаки-лузер. Напомним, в квалификации спринта Большунов занял третье место, уступив Устюгову и Терентьеву.
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