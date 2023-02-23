Наталья Непряева — о победе в спринте: сегодня всё сработало хорошо — самочувствие, лыжи

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в спринте в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).
«В принципе, всё получалось. Не скажу, что чем-то недовольна. Сегодня всё сработало хорошо – самочувствие, лыжи. Огромное спасибо сервису.
Посмотрите, на каких я лыжах выступала. Эти лыжи прошли огонь и воду, были в Пекине. Тут и я, и у Спицова медаль. Тогда я своими лыжами с ним поделилась. Эту пару надо будет потом в музей отправить, если он будет.
Огромное спасибо болельщикам. Чувствуется невероятная атмосфера. И я рада, что наконец-то нас видят не только зрители, которые приходят на стадион, но ещё и телезрители. Они болеют, переживают. Спасибо вам огромное.
Я чувствовала, что Юля на меня накатывает после подъёма. Но очень рада, что наконец-то она вернулась и сегодня смогла заехать второй.
Во всех ли гонках здесь буду участвовать? Планирую, что да. Надеюсь, ничего такого не случится и вы увидите меня на каждом старте», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
- 23 февраля 2023
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