«Никакой тактики не было». Юлия Ступак — о втором месте в спринте на «Чемпионских высотах»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак прокомментировала второе место в спринте в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Честно говоря, никакой тактики не было. Сейчас вообще шикарная погода. Конечно, утром было прохладно, но сейчас — нормально. Всё супер! Самое главное — наши болельщики горячие и позитивные. Малиновка нравится. Тут всегда классно встречают. Мне понравилось, что болельщики, несмотря на то что мы находимся в Архангельской области, всё равно болеют за комячку. Мне приятно (улыбается).

Я приехала сюда в классном расположении, мне прямо хочется дарить энергию. Без энергии бегать — не то. Знала ли, что попаду в тройку? Да. Я вчера делала проработку, поняла, что самочувствие хорошее и позволяет бороться. Первую часть сезона было тяжело психологически. Вся проблема в голове, скажем так. Функционально и по здоровью всё было супер. Были некоторые моменты, которые нужно было решить», — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.