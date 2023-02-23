Непряева: рада, что Ступак вернулась на тот уровень, на котором как минимум должна быть

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о втором месте лыжницы Юлии Ступак в спринте на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Сегодня Юля действительно очень хорошо пробежала. Я рада, что она вернулась на тот уровень, на котором она как минимум должна быть (улыбается). Я думаю, она ещё будет разгоняться, так как она много пропустила в начале сезона. Считаю, это не последняя гонка, где мы с ней будем зарубаться. Я очень рада за Юлю. Понимаю, как ей было тяжело взять себя в руки после того состояния, в котором она была в начале сезона, после тех проблем, которые она решила. Я рада, что она справилась и вернулась. Разогналась ли я? Думаю, да. Я бегу, как могу. Я сегодня бежала на лыжах Fisher», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.